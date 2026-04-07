نقل للعناية المركز … نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل مرض والده

كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن إصابة والده بـ ورم في الرئة و نقله إلي المستفى في حالة صحية حرجة داخل العناية المركزة.

قال نجل عبد الرحمن أبو زهرة عبر برنامج كلمة أخيرة:"حالته غير مستقرة وتعرض لوعكة صحية نهاية شهر رمضان ونقل للمستشفى ووجدنا أن لديه هبوط في معدلات الصوديوم .. ودلوقتي لديه مشكلة في الرئة وورم وهذا الأمر ليس مؤثرا على التنفس تماما وفقا للأطباء المعالجين ليه."

ورم الرئة ينتج عن نمو خلايا ضارة في الرئتين دون رادع، تشمل العلاجات الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، والعلاج الإشعاعي، والأدوية الموجهة. يُنصح بإجراء الفحص إذا كنتَ مُعرّضًا لخطر الإصابة. وقد ساهم التقدم في العلاجات في انخفاض ملحوظ في وفيات ورم الرئة في السنوات الأخيرة.