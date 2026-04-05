حفيدة عبدالرحمن أبوزهرة تطلب الدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية

عبدالرحمن ابو زهرة
عبدالرحمن ابو زهرة
يارا أمين

بعد تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، طالبت حفيدته سارة صبري، جمهوره ومحبيه بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية.

ونشرت سارة صورة تجمعها بجدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "قطعة من قلبي.. أرجوكم ادعوا لجدي".

وقد حرص الفنان أحمد أبو زهرة ، على طمأنة الجمهور وكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات غير دقيقة.

وأوضح أحمد أبو زهرة، أن حالة والده لا تستدعي القلق بالشكل الذي تم تداوله، مؤكدًا أن هناك سوء فهم لدى البعض بسبب استخدام مصطلحات طبية بشكل غير دقيق.

وشدد على أن والده لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي كما أشيع، بل يعتمد فقط على ماسك أكسجين يُوضع على الأنف، بهدف مساعدته في الحصول على النسبة المناسبة من الأكسجين والحفاظ على استقرار حالته الصحية.

وفيما يتعلق بحالة الرئة، أشار إلى أن الأطباء لم يؤكدوا حتى الآن وجود أي أورام، موضحًا أن الأمر لا يزال في نطاق الاحتمال ويخضع للفحوصات والمتابعة الطبية الدقيقة، وهو ما يستدعي عدم التسرع في نشر أو تداول معلومات غير مؤكدة.

وجاء هذا التوضيح بعد موجة كبيرة من رسائل الدعم والتعليقات والدعوات التي تلقّتها الأسرة، حيث أعرب أحمد أبو زهرة عن امتنانه العميق لكل من تواصل واهتم بالحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في التخفيف عن الأسرة خلال هذه الفترة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالحالات الصحية، داعيًا الجميع إلى الاطمئنان، ومشيرًا إلى استمرار متابعة الحالة مع الأطباء المختصين.

ويعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة  من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وترك بصمة كبيرة في السينما والدراما والمسرح على مدار عقود طويلة من العطاء الفني.

