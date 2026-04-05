هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده

أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يوضح الحالة الصحية لوالده
أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يوضح الحالة الصحية لوالده
أوركيد سامي

حرص الفنان أحمد أبو زهرة ، على طمأنة الجمهور وكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات غير دقيقة.

وأوضح أحمد أبو زهرة، أن حالة والده لا تستدعي القلق بالشكل الذي تم تداوله، مؤكدًا أن هناك سوء فهم لدى البعض بسبب استخدام مصطلحات طبية بشكل غير دقيق. وشدد على أن والده لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي كما أشيع، بل يعتمد فقط على ماسك أكسجين يُوضع على الأنف، بهدف مساعدته في الحصول على النسبة المناسبة من الأكسجين والحفاظ على استقرار حالته الصحية.

وفيما يتعلق بحالة الرئة، أشار إلى أن الأطباء لم يؤكدوا حتى الآن وجود أي أورام، موضحًا أن الأمر لا يزال في نطاق الاحتمال ويخضع للفحوصات والمتابعة الطبية الدقيقة، وهو ما يستدعي عدم التسرع في نشر أو تداول معلومات غير مؤكدة.

وجاء هذا التوضيح بعد موجة كبيرة من رسائل الدعم والتعليقات والدعوات التي تلقّتها الأسرة، حيث أعرب أحمد أبو زهرة عن امتنانه العميق لكل من تواصل واهتم بالحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في التخفيف عن الأسرة خلال هذه الفترة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالحالات الصحية، داعيًا الجميع إلى الاطمئنان، ومشيرًا إلى استمرار متابعة الحالة مع الأطباء المختصين.

يُذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يُعد من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وترك بصمة كبيرة في السينما والدراما والمسرح على مدار عقود طويلة من العطاء الفني.

حريق
حريق
حريق

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

