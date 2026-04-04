دخل العناية المركزة | أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يطلب الدعاء لوالده

كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة عن تعرض والده لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة، وذلك في منشور مؤثر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيه الجمهور بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل.



وكتب أحمد: “يارب اشفيه وعافيه.. تم نقل الوالد لغرفة العناية المركزة من تاني يوم العيد الصغير، ياريت ندعيله كلنا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ينور بيته وأسرته”، في كلمات عكست حجم القلق والحزن الذي يعيشه في هذه اللحظات الصعبة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشوره، حيث انهالت التعليقات بالدعاء والدعم، متمنين الشفاء العاجل لوالده، ومؤكدين وقوفهم إلى جانبه في هذه الأزمة. كما حرص عدد من أصدقائه والمقربين منه على إعادة نشر الدعاء، في لفتة إنسانية تعكس روح التضامن.

وتأتي هذه الوعكة الصحية بعد أيام قليلة من انتهاء إجازة عيد الفطر، ما زاد من وقع الخبر على الأسرة، خاصة مع الأجواء العائلية التي تصاحب هذه المناسبة، والتي تحولت فجأة إلى حالة من القلق والترقب داخل محيط الأسرة.

ويُعد دخول العناية المركزة مؤشرًا على الحاجة إلى متابعة طبية دقيقة، وهو ما جعل أحمد عبد الرحمن يحرص على طلب الدعاء بشكل مكثف، إيمانًا منه بأهمية الدعم المعنوي والدعاء في مثل هذه الأوقات الحرجة.

ولم يكشف أحمد عن تفاصيل الحالة الصحية بشكل دقيق، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الوضع يتطلب الرعاية المكثفة، وهو ما دفع الكثيرين إلى الدعاء له بالصبر والقوة، وللوالد بالشفاء العاجل وتمام التعافي.



وتسلط هذه الواقعة الضوء على الجانب الإنساني في حياة الكثيرين، حيث تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة للتعبير عن الألم وطلب الدعم، في مشهد يتكرر مع العديد من الحالات التي تجد في الدعاء والمساندة الجماهيرية مصدرًا للأمل.

وفي ختام منشوره، جدد أحمد عبد الرحمن أبو ظهرة طلبه من الجميع عدم نسيان والده من الدعاء، مؤكدًا أن هذه الكلمات البسيطة قد تكون سببًا في تخفيف الألم وبث الطمأنينة في قلوب الأسرة، التي تترقب تحسن حالته خلال الفترة المقبلة.