عمرها 70 عاما.. التأمين الصحي الشامل ينجح في إجراء زراعة نخاع ذاتي لسيدة بأسوان

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام التأمين الصحى الشامل بأسوان بأن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل نجحت تقديم تدخل طبى متقدم بعدما تمكنت من التعامل مع حالة سيدة تبلغ من العمر 70 عام من محافظة أسوان، كانت بحاجة إلى إجراء زراعة نخاع ذاتى .

وأشار إلى أن رحلة العلاج بدأت بإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة داخل معهد الأورام، حيث خضعت الحالة لتقييم طبي دقيق من قبل فريق متخصص انتهى إلى اتخاذ قرار استكمال خطة العلاج وإجراء التدخل الجراحي المطلوب.

إجراء طبى

وأوضح أنه تم تحويل المريضة لإجراء عملية زراعة النخاع داخل مستشفى احدى المستشفيات، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس التكامل بين جهات تقديم الخدمة الطبية داخل وخارج المنظومة، لضمان أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

وأضاف بأن هذه الحالة جسدت حرص منظومة التأمين الصحي الشامل على إتاحة أحدث التقنيات والتدخلات الطبية المتقدمة، مع تسهيل وصول المرضى إليها في التوقيت المناسب، بما يسهم في تحسين فرص الشفاء ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.