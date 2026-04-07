مخالفات بالغة الخطورة.. حماية المستهلك يضبط كميات كبيرة من منتجات منتهية الصلاحية

قال إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز تعامل بشكل فوري مع واقعة تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال بمنطقة القاهرة الجديدة، بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف المخالفة، مؤكداً أن الواقعة تمثل خطورة بالغة على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ توجيهات الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، جاءت بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية موسعة على المنشأة محل الشكوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية المعروضة للبيع للجمهور، إلى جانب منتجات أخرى مجهولة المصدر تفتقر لأي بيانات أو فواتير، فضلاً عن رصد مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار أعلى من المعلن، مشيراً إلى أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة كاملة إلى جهات التحقيق.

وتابع، أن جهاز حماية المستهلك يعمل على محورين متوازيين، الأول يتمثل في الرقابة الاستباقية التي تُنفذ بشكل دوري ومكثف في الأسواق على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، بينما يعتمد المحور الثاني على شكاوى وبلاغات المواطنين، مؤكداً أن المواطن يُعد شريكاً أساسياً في المنظومة الرقابية، وأن الجهاز يتابع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وأشار الجزار إلى أن الجهاز يوفر عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين، من بينها التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الخط الساخن 19588، مؤكداً أن الجهاز يتعامل فوراً مع أي بلاغ يتعلق بمخالفات أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.