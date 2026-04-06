حملة مكبرة بالتعاون بين مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة لرفع القمامة والمخلفات

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، برفع مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة.

في هذا السياق، قام حي أول الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات.

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن توجيهات محافظ الإسماعيلية بشأن تحسين منظومة النظافة تتمثل في تحقيق التعاون الكامل بين مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، والعمل بشكل مستمر بالإمكانات المتاحة مجتمعة، وذلك للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من النظافة، من خلال تنفيذ خطة عمل دورية تشمل جميع الأحياء وقرى المركز.

وصرح أمير عبد الله رئيس حي أول، أنه تم رفع التراكمات والمخلفات بحمولة بلغت ١٢٠ طن من القمامة والمخلفات و٦٠ طن من الردتش، وذلك من عدة مناطق منها قطاع العرب والأفرنج والبهتيني والجامعة القديمة ومعسكر القرش مما ساهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على صحة المواطنين، وتستمر الحملة لمدة أربعة أيام لتنتقل لقطاع آخر وحي آخر.

مضيفًا أنه تم الاستعانة بمعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وهي عدد ٢ لودر وسيارة نقل كبيرة، وعدد ٢ سيارة نقل حمولة ٨ طن و٥ سيارات جامبو و٣ سيارات مياه، هذا إلى جانب الدفع بمعدات حي أول وهي ٣ لوادر وعدد ٢ مكبس و٥ جامبو وسيارة نقل كبيرة وسيارة نقل حمولة ٨ طن وسيارة مياه.

تأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.