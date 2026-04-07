توجيهات رئاسية جديدة لخفض التضخم.. محمد علي خير يقدم مقترحات لضبط الأسعار

قال الإعلامي محمد علي خير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم، وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مقترحات لمواجهة التضخم

طرح «علي خير» خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" على قناة الشمس، عددًا من المقترحات لمواجهة التضخم، من بينها تشديد الرقابة على الأسواق، وإلزام المنتجين بطباعة الأسعار على السلع، وهو النظام المتبع في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

قائمة الـ 10 سلع أساسية

كما اقترح إعداد قائمة تضم نحو 10 سلع استراتيجية أساسية، مع حظر زيادة أسعارها إلا بعد الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب تعليق الجمارك على السلع الأساسية لمدة 3 أشهر، وتوفيرها بكميات كافية داخل المنافذ الحكومية، مع تقليل عدد الوسطاء في مختلف المحافظات.

خطر حيتان السوق

وشدد على ضرورة مواجهة الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن بعض المحتكرين أصبح لهم تأثير كبير على السوق، واصفًا إياهم بـ"حيتان السوق"، مطالبًا بخطة عاجلة وحاسمة للتصدي لهم والسيطرة على الأسعار.