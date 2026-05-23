عودة أسطورية للسيارة الفرنسية الأبطأ لكن بقلب كهربائي

أكدت شركة سيتروين الفرنسية العريقة رسميًا خططها الرامية إلى إعادة إحياء واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية شهرةً وتميزًا في تاريخ القارة الأوروبية، وهي الأيقونة الكلاسيكية الشهيرة باسم تو سي في؛ لتتحول في جيلها الجديد إلى سيارة هاتشباك كهربائية صغيرة الحجم وميسورة التكلفة.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة الجريئة إعادة تقديم حلول نقل ذكية واقتصادية تلائم القدرات المالية للمستهلكين ومحدودي الدخل في الأسواق الأوروبية والعالمية، تزامناً مع القوانين والاشتراطات البيئية الصارمة داخل المدن.

تغيير جذري في معدلات التسارع مع الحفاظ على الهوية البصرية الكلاسيكية للمركبة

اشتهرت السيارة الكلاسيكية الأصلية تاريخيًا في أوساط الملاك بلقب الحلزون الصفيحي نظرًا لبطء حركتها الشديد؛ حيث كانت تحتاج إلى نحو 30 ثانية كاملة للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات.

وجاء الإعلان الرسمي عن النسخة الكهربائية الجديدة ليؤكد أن السيارة القادمة ستحتفظ فقط بالمظهر الدائري المقوس المستوحى من شكل الحلزون لحماية الهوية التاريخية للمركبة، لكنها لن تسير ببطء كالسابق بل ستعتمد ميكانيكيًا على منظومة دفع كهربائية حديثة تمنحها تسارعًا رشيقًا وسلسًا يناسب وتيرة الحياة العصرية الحالية.

فلسفة البساطة التاريخية تتجسد في سيارة كهربائية عصرية تخدم رغبات المستهلكين

أوضحت الإدارة التنفيذية للصانع الفرنسي أن المشروع الجديد يعتمد بشكل جوهري على نفس الفلسفة الهندسية التقشفية التي شكلت ملامح السيارة الأصلية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث تركز الشركة على تقديم مركبة عملية، بسيطة، ومنخفضة التكاليف التشغيلية، بعيدًا عن مظاهر الفخامة المبالغ فيها أو التعقيدات التكنولوجية الزائدة التي ترفع من سعر البيع النهائي.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً مباشرةً لنتائج استطلاعات الرأي وتقييمات المستهلكين الذين يبحثون عن سيارات كهربائية مدمجة تعيد إليهم حرية التنقل بأقل تكلفة ممكنة.

طرح تجاري مرتقب بأسعار تنافسية تضمن صدارة مبيعات السيارات الكهربائية

تخطط المجموعة الفرنسية لطرح السيارة الجديدة رسميًا في صالات العرض بأسعار تنافسية للغاية تقدر بنحو 17000 دولار أمريكي، مما يجعلها واحدةً من أرخص الخيارات الكهربائية المتاحة في الأسواق العالمية.

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن يسهم هذا السعر التنافسي، المدعوم بالارتباط العاطفي والتاريخي للمستهلكين بالاسم القديم، في إشعال المنافسة التجارية ودفع مبيعات الأيقونة الفرنسية لتتصدر قوائم المقترحات والترشيحات كأفضل سيارة مدنية اقتصادية وعملية تلائم العائلات والشباب.