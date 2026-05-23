بولستار في ورطة بسبب تقليد تسلا وإثارة غضب عملائها

شهدت قمرة القيادة في السيارات الحديثة تحولاً جذريًا على مدار السنوات الماضية بعد أن تسابقت المجموعات التصنيعية نحو إزالة المفاتيح الميكانيكية واستبدالها بشاشات لمسية عملاقة تهيمن على لوحة القيادة بالكامل، محاكاةً للهوية البصرية التي اشتهرت بها علامة تسلا الأمريكية، إلا أن هذا التوجه بدأ في التراجع التدريجي بعد أن واجه صانعو السيارات موجةً من الرفض والاستياء من قِبل السائقين.

وكشفت شركة بولستار السويدية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية الفاخرة عن قرار استراتيجي يقضي بإعادة الأزرار الحقيقية والمفاتيح الميكانيكية إلى مقصورات طرازاتها القادمة، نزولاً على رغبة المستهلكين.

تراجع رسمي عن الفلسفة اللمسية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بولستار أن المراجعات والتقارير الميدانية الواردة من مجتمعات الملاك والعملاء كانت حاسمةً وواضحةً للغاية؛ حيث طالب غالبية السائقين بإعادة أدوات التحكم اللمسية التقليدية بدلاً من غمس كافة الوظائف الحيوية للمركبة داخل قوائم برمجية معقدة على الشاشة المركزية.

ويمثل هذا التراجع اعترافًا صريحًا من العلامة السويدية الشابة بأن المبالغة في تقليص المكونات الميكانيكية داخل قمرة القيادة أثرت سلبًا على مستويات التركيز أثناء القيادة، مما استدعى تغييرًا فوريًا في الخطط الهندسية المستقبلية.

شاحنة بولستار 3 الرياضية تقود التغيير

تبدأ المنظومة التصميمية الجديدة بالظهور من خلال التحديثات المرتقبة للشاحنة الرياضية متعددة الاستخدامات بولستار 3، حيث ستتخلص مقصورة السيارة من لوحات التحكم اللمسية الأربعة غير المحددة والموجودة على عجلة القيادة، واستبدالها بأزرار ميكانيكية بارزة وواضحة تتيح التحكم في أنظمة الصوت ومثبت السرعة دون الحاجة لتشتيت انتباه السائق عن الطريق.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل الاستخدام البشري المباشر ورفع مستويات الاستجابة السريعة للوظائف اليومية المتكررة التي يفضل الملاك إدارتها بلمسة تقليدية سريعة.

تطوير أنظمة مساعدة السائق بناءً على التجارب الفعلية على الطرقات

لم تقتصر التحديثات الهندسية لشركة بولستار على إعادة الأزرار فحسب، بل امتدت لتشمل إجراء تحسينات برمجية شاملة على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة لزيادة كفاءتها اللوجستية وتقليل التنبيهات الخاطئة والمزعجة، مستندةً في ذلك إلى رصد الملاحظات الواقعية للمستهلكين أثناء القيادة الفعلية.

وتسعى العلامة من خلال هذه التعديلات التكنولوجية إلى إيجاد توازن دقيق يجمع بين المظهر العصري المتطور والعملية التشغيلية، وسط توقعات بأن تحذو شركات عالمية أخرى حذو بولستار لإنهاء حقبة المقاصير الخالية من الأزرار وتأمين تجارب قيادة أكثر أمانًا وراحةً.