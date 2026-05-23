أحمد طارق: الزمالك استحق التتويج بالدوري.. وزد الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية

قال أحمد طارق لاعب نادي زد، إن الزمالك استحق التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق وجماهيره تعبوا كثيرًا، خصوصًا بعد خسارة الكونفدرالية، لذلك أقول لهم "مبروك الدوري، تستحقون الفرحة".

وتابع "طارق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم": مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، كانت مباراة مهمة جدًا لنا، كنا في كامل تركيزنا من أجل تحقيق اللقب، وقدمنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، لكن ما حدث في نهايته من احتساب ركلة جزاء غير صحيحة كان سببًا في خسارة اللقب، لذلك أقول الحمد لله على كل حال.

وأضاف: زد الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية الموسم القادم، لإن اللوائح هي من تمنح البطاقة الرابعة لوصيف كأس مصر وليس رابع الدوري.

وواصل: أنا ومحمد إسماعيل لاعب الزمالك أفضل مدافعين في مصر، وإمام عاشور الأفضل في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأردف: وادي دجلة فريق مميز ومدربهم مميز، وهم الأفضل في مصر هذا الموسم، والثنائي محمد شوقي ومحمد الشيخ أفضل مدربين هذا الموسم.

واختتم أحمد طارق حديثه: سأكون أحسن مدافع في مصر الموسم القادم، وأتمنى اللعب بجوار محمد عبد المنعم في الأهلي، وإن شاء الله سأكون مدافع منتخب مصر الأساسي في السنوات القادمة.