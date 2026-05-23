قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
بـ 5.8 مليون جرعة تحصينية.. "الزراعة" تواصل جهود الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
فرج عامر يكشف عن رغبة الأهلي في ضم محترف بالدوري الإسباني
وزيرة الإسكان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدن الجديدة لاستقبال عيد الأضحى
فرص أمطار بالقاهرة والدلتا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026
البنك الدولي: 27 دولة تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية بسبب حرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟
مصر تدعو الشركات الروسية للمشاركة في مشروع عالمي للحبوب والزيوت
بالتزامن مع الحج.. أسعار الريال السعودي اليوم وباقي العملات
البلدي يبدأ من 300 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمنافذ الحكومية
أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطورات مفاجئة في أزمة توروب مع الأهلي.. العمولة الإضافية تشعل المفاوضات.. والخواجه يفاجئ الإدارة بطلبات الموسم الجديد .. اعرف الحكاية

توروب
توروب
محمود أحمد

دخلت أزمة الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي مع إدارة النادي مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا بعدما تحولت المفاوضات الهادئة بين الطرفين لإنهاء العلاقة بالتراضي إلى صراع قانوني وإداري مفتوح في وقت كانت إدارة القلعة الحمراء تتوقع حسم الملف سريعًا عقب نهاية الموسم المحلي.

ورغم حالة الغضب الجماهيري الكبيرة ضد المدير الفني الدنماركي بعد موسم وُصف داخل الأهلي بالكارثي فإن توروب فاجأ الجميع بتحركات تصعيدية أربكت حسابات الإدارة وأعادت ملف رحيله إلى نقطة الصفر.

في البداية تحركت إدارة الأهلي بقيادة شركة الكرة من أجل إنهاء التعاقد مع المدرب بصورة ودية خاصة أن النادي كان يخطط للإعلان عن مدير فني جديد مبكرًا من أجل بدء ترتيبات الموسم المقبل دون أزمات.

وعرض الأهلي على المدرب الحصول على راتب شهر يونيو بجانب قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والذي يعادل 3 أشهر بالإضافة إلى 250 ألف يورو تمثل النسبة القانونية الخاصة بالوكالة المسؤولة عن التعاقد.

لكن المفاوضات لم تستمر طويلًا بنفس الهدوء بعدما تمسكت وكالة توروب بالحصول على ما يعادل 6 أشهر كاملة من راتب المدرب قبل تخفيض مطالبها لاحقًا إلى 5 أشهر وهو ما قوبل برفض قاطع من إدارة الأهلي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الأزمة الحقيقية لم تكن فقط في قيمة الشرط الجزائي بل في طلب جديد وصفه مسئولو الأهلي بالمفاجئ بعدما طالبت الوكالة بالحصول على 350 ألف يورو إضافية باعتبارها عمولة مرتبطة بالموسم المقبل من عقد المدرب.

وترى الوكالة أن العقد الممتد لموسمين يمنحها أحقية الحصول على نسبة إضافية مرتبطة بالعام الثاني بينما يتمسك الأهلي بعدم وجود أي التزام قانوني تجاه هذا المبلغ.

توروب يصعد

وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير الأهلي إعلان رحيل المدرب رسميًا جاء التصعيد الأكبر من جانب توروب نفسه بعدما أرسل بريدًا إلكترونيًا رسميًا إلى شركة الكرة بالنادي كشف خلاله تمسكه الكامل باستمرار عقده.

ولم يكتفِ المدرب الدنماركي بذلك بل تعامل وكأنه مستمر بشكل طبيعي على رأس الجهاز الفني عبر إرسال خطة العمل الخاصة بالموسم الجديد في خطوة اعتبرها البعض رسالة ضغط واضحة على الإدارة.

وشملت مطالب توروب عدة ملفات فنية وإدارية أبرزها تحديد موعد معسكر الإعداد للموسم المقبل ومدة المعسكر وبرنامج التحضيرات الكامل إلى جانب طلب حجز تذكرة عودته إلى القاهرة يوم 22 يونيو المقبل.

كما طلب المدرب إعداد قائمة نهائية باللاعبين الراحلين إلى جانب تحديد 5 مراكز يرغب في تدعيمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تتوقف طلبات توروب عند هذا الحد إذ طلب أيضًا معرفة أي تغييرات تخص الأجهزة الفنية أو الإدارية داخل الفريق مع ضرورة الرد على جميع استفساراته خلال فترة الإجازة الحالية.

رسالة غير مباشرة

داخل الأهلي تم تفسير تحركات توروب على أنها محاولة واضحة لتأكيد موقفه القانوني وإثبات التزامه الكامل ببنود العقد تحسبًا لأي تحرك مستقبلي من النادي لفسخ التعاقد بشكل منفرد.

ويبدو أن المدرب الدنماركي يدرك جيدًا أن أي تقصير إداري من الأهلي في التعامل معه خلال الفترة الحالية قد يمنحه أفضلية قانونية حال تصاعد الأزمة لاحقًا.

كما أن إرسال خطة العمل وطلبات الموسم الجديد يحمل رسالة غير مباشرة مفادها: “ أنا المدير الفني للأهلي حتى هذه اللحظة وعلى الإدارة التعامل معي وفقًا لذلك ”.

الأهلي يرد

في المقابل تؤكد مصادر داخل الأهلي أن موقف النادي القانوني قوي للغاية وأن عقد توروب لا يتضمن أي ثغرات قد تمنح المدرب أفضلية في النزاع الحالي.

وبحسب المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء فإن إدارة الأهلي باتت تميل بقوة إلى الانتظار حتى نهاية شهر يونيو ثم تفعيل بند فسخ التعاقد رسميًا مع دفع قيمة الشرط الجزائي المحددة في العقد فقط والتي تعادل راتب 3 أشهر.

وترى الإدارة أن هذا السيناريو هو الأكثر أمانًا من الناحية القانونية خاصة في ظل تمسك الوكالة بالحصول على مبالغ إضافية لا يعترف بها النادي.

كما يستند الأهلي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انشغال عدد كبير من لاعبي الفريق بالتواجد في معسكرات المنتخبات الوطنية وهو ما يمنح الإدارة مساحة زمنية لحسم ملف المدير الفني الجديد دون استعجال.

غضب جماهيري وضغط إداري

ورغم الهدوء النسبي داخل الإدارة فإن الضغوط الجماهيرية تتزايد يومًا بعد الآخر خاصة بعد خسارة الأهلي لجميع البطولات تقريبًا هذا الموسم باستثناء لقب السوبر المصري.

وترى الجماهير أن استمرار حالة الغموض الحالية قد يضر بخطط الفريق للموسم الجديد خصوصًا مع اقتراب فترة الإعداد وسوق الانتقالات الصيفية.

كما تخشى الإدارة من أن يؤدي تأخر حسم ملف توروب إلى تعطيل مفاوضات التعاقد مع المدير الفني الجديد في وقت تسعى فيه القلعة الحمراء لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

ماذا سيفعل الأهلي؟

حتى الآن يبدو أن الأهلي يسير في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في محاولة الوصول إلى تسوية أخيرة مع المدرب لتقليل الخسائر المالية وإنهاء الأزمة بشكل ودي أما الاتجاه الثاني فهو الاستعداد الكامل لتفعيل بند فسخ التعاقد قانونيًا نهاية يونيو.

لكن المؤكد أن الأزمة تجاوزت فكرة رحيل مدرب فقط وتحولت إلى اختبار إداري وقانوني مهم داخل الأهلي خاصة أن طريقة إدارة الملف ستكون محل تقييم جماهيري واسع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ظل تمسك توروب بحقوقه كاملة ورفض الأهلي دفع أي عمولات إضافية تبدو الأزمة مفتوحة على جميع السيناريوهات بانتظار القرار الحاسم داخل القلعة الحمراء.

ييس توروب النادي الأهلي الأهلي إدارة الأهلي توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غداً السبت

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

مصطفى محمد

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بـ سمالوط المنيا

صورة أرشيفية

غرامات فورية.. 115 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات بالغربية

صورة أرشيفية

قبل عيد الأضحى.. ضبط 572 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

بالصور

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز.. أيهما أفضل للطهي والصحة؟

الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز
الفرق بين اللحم البتلو والكندوز

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية
طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد