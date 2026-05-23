باسم رياض الخولي.. تعرف على جوائز مهرجان المسرح العالمي

شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية مساء أمس حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العالمى، الذي تنظمه أكاديمية الفنون من خلال المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة إسم الفنان رياض الخولي، والمهرجان تحت رعاية الدكتورة الفنانة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

تضمن حفل الختام عدة فقرات بدأت بالسلام الجمهوري وأعقب ذلك كلمات رسمية من الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، الفنان محمد عصمت مدير المهرجان والفنان عبد الرحمن مصطفي رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتلي ذلك تكريم الهيكل الإداري للمهرجان، ولجنة التحكيم ومقدمي الورش، واختتم الحفل بإعلان الجوائز.

جوائز مهرجان المسرح العالمي

ضمت لجنة تحكيم المهرجان الدكتور جمال ياقوت رئيس اللجنة، وعضوية الفنان إسلام عبد الشفيع، والسينوغراف وليد جابر، وأعلنت اللجنة عن جوائز الدورة الخامسة والتي جاءت كالتالي:

جوائز التميز

مجدي الشناوي عن دوره في عرض التدريبات الأسبوعية

أسما صلاح عن دورها في عرض اوسكار

عادل محمد عن دوره في عرض اوسكار

شريف المغربي عن دوره في عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

مريم أحمد عن تصميم ديكور عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

جوري الباجوري عن تصميم ملابس عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

جائزة أفضل موسيقى

هاني مجدي عن عرض ما قبل هذا اليوم

جائزة أفضل دراما حركية

محمد صلاح عن عرض ما قبل هذا اليوم

جائزة أفضل بانفلت دعائي

مينا صلاح عن عرض ما قبل هذا اليوم

جائزة أفضل ماكياج

مارينا مجدي عن عرض التدريبات الأسبوعية

جائزة أفضل أزياء

ميرنا مجدي عن عرض التدريبات الأسبوعية

جائزة أفضل إضاءة

معاذ مدحت عن عرض التدريبات الأسبوعية

جائزة أفضل ديكور

تسنيم أيمن عن عرض ما قبل هذا اليوم

جوائز أفضل تمثيل

المركز الثاني

أحمد عامر عن عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

عمر الشرنوبي عن عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

أحمد إيهاب عن عرض ما قبل هذا اليوم

المركز الأول

مصطفي عامر عن عرض التدريبات الأسبوعية

مازن معتز عن عرض التدريبات الأسبوعية

ميرو سمير عن عرض ما قبل هذا اليوم

جائزة أفضل ممثلة

المركز الثاني

مي ربيع عمر عن عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

المركز الأول

مي محروس عن عرض ما قبل هذا اليوم

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

ذهبت لعرض حدث في إحدي ليالي الصيف

جائزة أفضل مخرج

المركز الثاني مناصفة بين

عمر الشرنوبي عن عرض حدث في إحدي ليالي الصيف

يوسف نصار عن عرض ما قبل هذا اليوم

المركز الأول

مصطفي عامر عن عرض التدريبات الأسبوعية

جائزة أفضل عرض

المركز الثاني

عرض ما قبل هذا اليوم

المركز الأول

عرض التدريبات الأسبوعية

إقيمت الفعاليات خلال الفترة من الجمعة 15 مايو وحتى الجمعة 22 مايو، داخل قاعات فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية وعلي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بمشاركة خمس عروض المسرحية متنوعة وقدم المهرجان علي هامش الدورة الخامسة عدد من الورش القيمة والمجانية التي قدمها كبار الفنانين .