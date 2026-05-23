ريهام عبد الغفور تغازل أسماء جلال بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تهنئة الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت ريهام صورة تجمعها بأسماء جلال، وكتبت: “كل سنة وانتي الشطارة والطعامة واللذاذة والحلاوة”.

تكريم ريهام عبدالغفور

وفي ليلة مميزة من ليالي الفن الهادفة، شهد ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، وذلك عن دورها المميز في مسلسل ظلم المصطبة الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025، وحقق إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وجاء التكريم تقديرًا للأداء القوي الذي قدمته ريهام عبد الغفور، حيث نجحت في تجسيد شخصية إنسانية مركبة، عكست من خلالها قدرتها الكبيرة على التعبير عن التفاصيل الدقيقة والانفعالات الصادقة، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات الموسم الدرامي.

وخلال صعودها إلى المسرح لتسلم الجائزة، استُقبلت ريهام عبد الغفور بتصفيق حار من الحضور، في مشهد عكس مكانتها الكبيرة داخل الوسط الفني، وتقدير زملائها لمسيرتها التي تتسم بالتنوع والاختيارات المميزة.

وفي كلمتها، وجهت ريهام عبد الغفور الشكر إلى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، مشيدة بدوره الكبير في دعم الفن الهادف والارتقاء بالذوق العام من خلال هذا المهرجان العريق.

كما حرصت على إهداء الجائزة إلى روح والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مؤكدة أنه كان الداعم الأكبر لها في مسيرتها الفنية، وقالت في كلمات مؤثرة إن كل ما وصلت إليه هو نتيجة دعمه وإيمانه بموهبتها.