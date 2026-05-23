"التجارة الحرة الأفريقية" توقع مذكرة لتفعيل حزمة "إيكو بنك" بـ3 مليارات دولار

أعلنت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ومجموعة "إيكو بنك" عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع الوصول إلى فرص التجارة والتمويل للشركات الأفريقية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء ورواد الأعمال الشباب.

وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب الإعلان التاريخي للمجموعة في قمة "أفريقيا إلى الأمام" Africa-Forward التي عقدت مؤخرًا في نيروبي التزام بتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار سيتم نشره على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالشراكة مع مؤسسات تمويل التنمية (DFIs) لدعم التجارة مع أفريقيا وعبرها.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا استراتيجيًا لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 "أفريقيا التي نريدها"، من خلال تطوير سوق واحدة متكاملة تضم أكثر من 1.3 مليار شخص وناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار.

وستكون الشراكة مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بمثابة منصة مهمة لتعزيز تأثير هذا الالتزام في جميع أنحاء القارة، مما يضمن أن الشركات الأفريقية، من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وضع أفضل للاستفادة من الفرص التي تم توفيرها في إطار السوق الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال وامكيلي ميني الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "يظل الوصول إلى التجارة والتمويل بأسعار معقولة أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.. ومن خلال هذه الشراكة مع إيكوبانك، نعمل على تعزيز الدعم المتاح للشركات الأفريقية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء ورواد الأعمال الشباب، لتمكين مشاركة أكبر في التجارة البينية الأفريقية وسلاسل القيمة عبر القارة."

وقال مايكل لاربي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكو بنك: "على مدى 40 عامًا، تم بناء إيكوبانك على رؤية واحدة: تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل المالي في أفريقيا".

وأضاف "بفضل حضورنا الذي لا مثيل له في 34 سوقًا أفريقية وقدراتنا الرقمية، نحن في وضع فريد يمكننا من العمل كمحفز لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.. تضفي مذكرة التفاهم هذه طابعًا رسميًا على التزامنا بربط الشركات الأفريقية بالأسواق والتمويل والمعرفة التي تحتاجها لتحقيق الازدهار."

وستركز الشراكة على عدة مجالات ذات أولوية، بما في ذلك: بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويد الشركات الأفريقية بالمعرفة والأدوات والشبكات لاغتنام الفرص التي أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA .

كما تركز على سد فجوة تمويل التجارة - الترويج المشترك لبرنامج Elevate التابع لـ Ecobank، وهي مبادرة متخصصة مصممة لدعم رائدات الأعمال والشركات التي تقودها النساء والمملوكة للنساء والتي تركز عليهن في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مع حلول مالية وغير مالية مخصصة، بما في ذلك بناء القدرات.

وتأتي مذكرة التفاهم في مرحلة مهمة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتواصل الجهود لإزالة الحواجز أمام التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وخلق بيئة مواتية للنمو المستدام والشامل.

ومجموعة إيكوبنك هي مجموعة مصرفية خاصة رائدة في عموم أفريقيا، وتتواجد المجموعة في 34 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والصين، وتوفر منصتها الأفريقية الفريدة بوابة موحدة للمدفوعات وإدارة النقد والتجارة والاستثمار.