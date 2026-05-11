الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بدء جلسات عمل مسلسل ختم الدفرة لـ أسماء جلال والتصوير منتصف يونيو

سعيد فراج

تواصل الفنانة أسماء جلال التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسماً مؤقتاً، هو ختم الدفرة، حيث تم تحديداً منتصف يونيو المقبل موعداً لانطلاق العمل المقرر عرضه في 12 حلقة على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، وهو فكرة فادي النجار وسيناريو وحوار محمد الحسيني ونانسي فاروق وإنتاج شركة "سينرجي بلس" عمرو مرسي، ومنتج منفذ مصطفى الغزولي.

وتعاقد القائمون على المسلسل مع المخرج خالد منصور لتولي مهمة إخراج مسلسل "ختم الدفرة" الذي يخوض به أول تجاربه الإخراجية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم فيلم رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو الذي قام ببطولته عصام عمر وتم عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2024 قبل عرضه جماهيراً في مصر خلال شهر يناير 2025.

يسجل مسلسل "ختم الدفرة" أولى بطولات أسماء جلال المطلقة في الدراما التليفزيونية، إذ تأجلت هذه الخطوة سابقًا، حيث كان من المقرر تقديم عمل من بطولتها في شهر رمضان الماضي قبل تأجيل المشروع. ويأتي ذلك بعد العديد من التجارب الناجحة التي خاضتها أسماء خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها تنضم إلى قائمة الفنانين الذين يتصدرون بطولة الأعمال.

وفي سياق متصل تعمل أسماء جلال على تصوير أحداث فيلم "الفيل على الدرفيل" الذي يجمعها مع أحمد فهمي، ويظهر الثاني بدور زوجين خلال أحداث الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعي وهو من إخراج كريم سعد وإنتاج شركة سينرجي بلس.

أعمال أسماء جلال

آخر أعمال أسماء جلال، فيلم "إن غاب القط"، الذي طُرح في دور السينما يوم 31 ديسمبر 2025، وجمعها بآسر ياسين، وشارك في بطولته محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.

وفي الدراما قدمت أسماء جلال آخر أعمالها، مسلسل "أشغال شقة جداً" في شهر رمضان 2025، وشارك في بطولته هشام ماجد، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، شيرين، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم نسرين أمين، رحاب الجمل، آية سماحة، ناهد السباعي، سوسن بدر، ودنيا ماهر. والعمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

