الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد السقا ينعى عبد الرحمن أبو زهرة .. ماذا قال

ميرنا محمود

نعى الفنان أحمد السقا  الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

و كتب أحمد السقا  عبر إنستجرام :‏إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «-ان لله وانا اليه راجعون صعدت روحه الطاهرة الي السماء .. مات من علمني ان الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني ان قول  كلمة الحق سيف علي الرقبة مهما كانت العواقب، ان الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الانسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده.

وتابع: « مات الفنان المناضل من اجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.- من علمني ان الرجل والفنان هو كلمة وموقف مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».

