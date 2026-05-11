وفاة عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع طويل مع المرض

أعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «-ان لله وانا اليه راجعون صعدت روحه الطاهرة الي السماء .. مات من علمني ان الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني ان قول كلمة الحق سيف علي الرقبة مهما كانت العواقب، ان الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الانسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده.

وتابع: « مات الفنان المناضل من اجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.- من علمني ان الرجل والفنان هو كلمة وموقف مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».