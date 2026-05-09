تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت ابنته مي عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بحالته الصحية، في تصريحات حملت الكثير من الحزن والدعاء والأمل، ما أعاد اهتمام الجمهور بواحد من أهم نجوم الفن المصري والعربي، الذي ارتبطت أجيال كاملة بأعماله وصوته وأدائه المميز.

وكشف مصدر مقرب، في تصريحات صحفية، أن عبد الرحمن أبو زهرة لا يزال موجودا داخل غرفة العناية المركزة، موضحا أن حالته الصحية لم تشهد تطورات جديدة حتى الآن، وسط متابعة طبية مستمرة، فيما طالب محبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة.

تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة

وقالت مي، في إحدى حلقات البودكاست، إن والدها يمر بحالات متباينة، فهناك أيام يكون فيها في حالة جيدة ويستطيع التحدث معهم بصورة طبيعية، مضيفة أنه يناديها بحنان معتاد بينهم، بينما تمر عليه أوقات أخرى يغيب فيها تماما عن الوعي وكأنه بعيد عن العالم من حوله.

وأضافت أن كل ما تتمناه حاليا هو أن يخفف الله عنه الألم ويختار له الخير، مؤكدة أن الأسرة لا تتوقف عن الدعاء له في ظل هذه الظروف الصعبة.

وكان نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قد أعلن في وقت سابق، وتحديدا خلال شهر أبريل الماضي، نقل والده إلى العناية المركزة مرة أخرى، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، طالب فيه الجمهور بالدعاء له، مؤكدا أن الأسرة تتمنى عودته إلى منزله في أقرب وقت.