الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى عيد ميلاده .. اعترافات مثيرة لـ محمد ممدوح عن علاقته بابنته ووالده

أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاده وهو من مواليد دولة الكويت وعاش هناك لفترة ثم عاد للقاهرة وسكن بمنطقة الحلمية.

ويهوى ممدوح المصارعة وشارك فى كثير من البطولات وأطلق الجميع عليه اسم تايسون وهو اسم مصارع مشهور.

وعشق الفن وفضل التمثيل بعدها وبدأ من خلال المسرح.

شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومن أعماله في السينما: "إبراهيمالأبيض ،بيبو وبشير، الحفلة، فرش وغطا، الفيل الأزرق ، ولاد رزق ، شد أجزاء"، وقدم للتليفزيون "فرق توقيت، باب الخلق، سيدنا السيد، نيران صديقة، امبراطورية مين ، طريقى".

محمد ممدوح يتعرض للنصب 

وكشف الفنان محمد ممدوح عن تعرضه للنصب خلال تواجده في جزيرة زنجبار، وذلك مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج “ضيفى”.

وقال محمد ممدوح: “أكتر بلد قعدت فيها وحسيت إني معنديش مانع أكمل هناك جزيرة زنجبار، ناسها شبهنا بشكل مش طبيعي، وبالذات شبه أهل أسوان، قمة الطيبة والهدوء والسكينة، وفي واحد هناك قرر ينصب عليَّا البلد كلها قاطعته، كنت عايز أشتري الزي الرسمي بتاعهم وطلب رقم مهول بالنسبة لهم، لقيت أهل البلد بيحذروني من إنه نصاب، وعرضوا نفس الزي بأقل الأسعار، وتاني يوم مشوه من الأوتيل”.

محمد ممدوح ومنى زكى 

من ناحية أخرى، كشف محمد ممدوح عن علاقته الفنية بالفنانة منى زكى وتعاونهما سويا فى مسلسل “لعبة نيوتن” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقال محمد ممدوح، خلال لقاء ببرنامج “ضيفى” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش: “أتألق أمام الفنانة منى زكي، والنجاح لا يأتى إلا من خلال العمل الجماعي والتعاون بين أفراد الفريق”.

وأضاف: "تجربتى في العمل مع الفنانة منى زكي التي أصفها بـ"الملهمة"، حيث إنها قادرة على إلهام من يعمل معها من خلال ردود أفعالها وأسئلتها التي تفتح آفاقًا جديدة في التفكير".

وتابع: "مرعبة الله أكبر عليها.. هي ملهمة قدامك فعلاً، بتطور حاجات بسبب فكرها وردود أفعالها معاك".

وتمنى محمد ممدوح العمل مع المخرج شريف عرفة الذى يعد أحد أبرز المخرجين الكبار الذين لديهم قدرة على الإبداع وتقديم أعمال خارج الصندوق.

أسرار لأول مرة عن محمد ممدوح 

كشف الفنان محمد ممدوح أسرار لأول مرة عن فترة دراسته، وموقف والده من هروبه من المدرسة.

قال محمد ممدوح عبر تصريحات تلفزيونية: «خدت 3 سنين ثانوي في سنة ونصف، لأني كنت بنزل من البيت على أني رايح المدرسة وبهرب».

وتابع: «وباين لأهلي أني مجتهد وجميل وباخد دروس، كنت أول مرة في حياتي أزور الشهادة واتكشفت قدام الناظر بيسأل مين زورها قلتله بابا ببجاحة».

واستكمل محمد ممدوح: «ووالدي ضربني بالقلم، أخدت القلم وقعدت 3 أيام راقد في البيت».

علاقة محمد ممدوح بابنته

وفيما يخص علاقته بابنته، قال: «بنتي عرفتني ليه بابا كان بيدلع أخواتي البنات أكثر مننا، لما جت كاميليا مش عارف أعمل حاجة غير أني أدلعها».

وأضاف محمد ممدوح: «وألعب معاها، مش عارف أخد منها موقف، حتى لو غلطت هي حياتي ومش عايز من ربنا حاجة غير إنه يحميها».

