قابيل.. محمد ممدوح وأمينة خليل يتورطان في جريمة

نستمتع بأجواء غير تقليدية وقصة مُثيرة ومُشوقة تدور حول عدد من جرائم القتل، في مُسلسل "قابيل"، الذي يُعرض على MBC مصر2 يومياً من "الأحد للخميس" في تمام الثامنة مساءً.



تدور أحداث العمل حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة ضمن خطوط درامية مُتشابكة وفي سلسلة من الجرائم والأكشن والمؤامرات التي تم حبكها دراميا بصورة لافتة ومميزة.



مسلسل "قابيل"، تأليف فريق كتابة يجمع مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف، وأخراج كريم الشناوي.



ويشارك في البطولة محمد ممدوح، امينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، نهى عابدين، تامر نبيل، احمد كمال، بسنت شوقي وآخرين.