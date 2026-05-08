تطور صادم في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أوضحت مي ابنة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد الأزمة الحادة التي تعرض لها مؤخراً، ما استدعى إدخاله إلى العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.



وفي بودكاست "افتح قلبك"، أشارت مي إلى أن والدها يقضي أياماً في المستشفى بين تحسن مؤقت وغياب كامل عن الوعي، حيث ينخفض مستوى الصوديوم والأكسجين، ما يستدعي وضعه على جهاز التنفس.



وكتب عمر مفيد عاشور -حفيد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة- منشورا مطولا عبر حسابها على انستجرام، شارك من خلاله صورا له مع جده، وطالب متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب حفيد عبد الرحمن أبو زهرة، بالإنجليزية فيما يقابله بالعربية: «كيف يكون شعورك وأنت جدك عبد الرحمن أبو زهرة؟ يعني ذلك نقاشات لا تنتهي عن الفن، وقصصًا لا تُحصى عن العصر الذهبي للسينما والمسرح المصري، في سن الثامنة، كنت ستتعلم أن انضباط الممثل لا يقل عن انضباط الجندي».