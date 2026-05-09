محافظ البحر الأحمر يتابع ترتيبات الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

عقد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر إجتماعا مع إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب للوقوف على ترتيبات وملامح الدورة الرابعة للمهرجان المقرر لها سبتمبر المقبل بحضور السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والكاتب الصحفي شريف صلاح نائب رئيس المهرجان .

أكد الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي دعمه الكامل للمهرجان الذي يعتبره نافذة للمواهب من الشباب في مجالات صناعة الفيلم

مشيرا إلي اهتمام الدولة المصرية بالدور الذي تلعبه القوي الناعمة في تشكيل وعي ووجدان المجتمع وتعزيزه .

مشددا علي أهمية المهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية ومن بينها مهرجان الغردقة لسينما الشباب على الترويج السياحي والفني لمدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم .

من جانبه كشف السيناريست محمد الباسوسي ان الدورة الرابعة ستشهد الكثير من الأنشطة والفعاليات والعروض المختلفة ومن بينها برامج واقسام جديدة بهدف منح المزيد من الفرص أمام المواهب السينمائية

وقال :أن مدينة الغردقة بسحرها الطبيعي وباعتبارها مقصدا سياحيا عالميا تستحق ان تكون قبلة للسينمائيين من جميع أنحاء العالم وهو مانسعي إليه من خلال برامج الدورة الرابعة للمهرجان .

مضيفا :أن الكثير من صناع الأفلام العرب والأجانب من ضيوف المهرجان اعربوا عن اعجابهم وارتباطهم الشديد بمدينة الغردقة وهو ماأعلنوه على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ختام كل دورة من دورات المهرجان .

بدوره أكد الكاتب الصحفي شريف صلاح ان المهرجان منذ إنطلاقه يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة والقاء الضوء على تجاربها السينمائية .

مشددا علي أن المهرجان يهتم أيضا بالدور السياحي خاصة وأنه يحمل اسم واحدة من أهم مدن العالم السياحية

لافتا إلي الدعم الكبير للمهرجان من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المهن السينمائية و طيران اير كايرو.