محمود سعد ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة : عشت بيننا لا تقدم إلا ما هو خير ومفيد

نعي الإعلامي محمود سعد الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب محمود سعد عبر فيسبوك :‏الفنان الغالي الكبير.. استاذ لأجيال من فنانينا وقدوة وعطاء بلا حدود.. تصحبك السلامة.. فقد عشت بيننا لا تقدم الا ما هو خير وماهو مفيد للناس بكل محبة وتفاني واخلاص..

خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة.. ولكل محبيه في الوطن العربي

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «-ان لله وانا اليه راجعون صعدت روحه الطاهرة الي السماء .. مات من علمني ان الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني ان قول كلمة الحق سيف علي الرقبة مهما كانت العواقب، ان الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الانسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده.

وتابع: « مات الفنان المناضل من اجل القيمة والأخلاق عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية.- من علمني ان الرجل والفنان هو كلمة وموقف مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».