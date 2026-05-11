الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نقابة الموسيقيين تنعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الفن المصرى.

ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وأسرته الكريمة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

تخرج عبد الرحمن أبو زهرة من معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد، عمل موظفًا ثم عين ممثلًا فى المسرح القومى عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب الكبير توفيق الحكيم.

أصبح عبد الرحمن أبو زهرة بطلاً فى المسرح، وانطلق بعدما تم الاستعانة به لبطولة مسرحية "بداية ونهاية" قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بعد اعتذار بطلها الأساسى عمر الحريرى لظروف خاصة، وبعدها فى مسرحية "المحروسة" الذى قدم بطولتها بعد وفاة بطلها صلاح سرحان، واستمر فى العمل بالمسرح حتى وصل عدد مسرحياته إلى 100 مسرحية.

انطلق عبد الرحمن أبو زهرة فى عالم السينما والدراما وشارك فى العديد من الأعمال، ففى السينما قدم أفلام "اعترافات امرأة"، "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "بابا آخر من يعلم"، "امرأتان"، "المتوحشة"، "مطاوع وبهية"، "اللعنة"، "ترويض الرجل"، "الحقيقة اسمها سالم"، "النوم فى العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، و"ديل السمكة"، و"إنت عمري"، و"الجزيرة"، و"أحلام وسلمان"، "تيتة رهيبة".

وفى الدراما التلفزيونية، أشهر مسلسلاته "الهروب"، "لحظة اختيار"، "حكاية الدكتور مسعود"، "المشربية"، "قلب بلا دموع"، "محمد رسول الله"، "رسول الإنسانية"، "صعاليك ولكن شعراء"، "الوسية"، "السقوط فى بئر سبع"، "الزينى بركات"، "لن أعيش فى جلباب أبي" الذى قدم فيه واحداً من أبرز أدواره والذى مازال عالقاً مع الجمهور وعلى السوشيال ميديا حتى وقتنا هذا.

إضافة إلى مشاركة عبد الرحمن أبو زهرة فى مسلسلات "الحاوى"، "عمر بن عبد العزيز"، "سنوات الغضب"، "السيرة الهلالية"، "مغامرات القرن القادم"، "نحن لا نزرع الشوك"، "جمهورية زفتى"، "السيرة الهلالية "، و"لما التعلب فات"، "أوان الورد"، "حارة المعز"، "جحا المصري"، "أميرة فى عابدین"، "العمة نور"، و"الطارق"، و"أيامنا"، و"الدم والنار"،"مشوار امرأة"، "العميل 1001"، "المصراوية"، "الملك فاروق"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، و"أنا قلبى دليلي"، "سقوط الخلافة"، و"ملكة فى المنفى"، و"القطة العميا"، و"الجماعة".

وتعد تجربة عبد الرحمن أبو زهرة مع ديزنى من أبرز التجارب خلال مشواره الفني، حيث قام بعمل دوبلاج لعدد من أفلام الكارتون التى قدمت بالنسخة العربية من أفلام والت ديزنى الشهيرة، ووضع بصمة لبصوته فى أداء شخصية الأسد "سكار" فى الفيلم الكارتونى "الأسد الملك" اعتبر وقتها أفضل من قدم الشخصية وجعفر فى "علاء الدين".

