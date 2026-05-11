شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله

رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، تاركًا خلفه مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال التي أثرت السينما والدراما والمسرح المصري والعربي.



ويُعد الراحل واحدًا من أبرز رموز الفن في مصر، حيث قدّم خلال مشواره الفني الممتد لعقود العديد من الأدوار التي تركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور، وجعلته من الأسماء البارزة في تاريخ التمثيل.



وشكّل خبر رحيله حالة من الحزن داخل الوسط الفني وبين جمهوره، الذي حرص على نعيه واستعادة أبرز محطاته الفنية وإسهاماته الكبيرة في الأعمال الدرامية والسينمائية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الدراما والسينما والمسرح بأعمال ستظل خالدة في وجدان الجمهور العربي.

وأكدت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بالغ حزنها وأسفها لرحيل أحد أهم رموز الفن المصري، مقدمة خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة أن الفنان الراحل ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا، بما قدمه من أدوار متنوعة صنعت مكانته الخاصة لدى الجمهور، ليبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الفن المصري والعربي رغم رحيله.

وأضاف أن الساحة الفنية فقدت قيمة فنية كبيرة، لما امتلكه الراحل من موهبة استثنائية وحضور مميز عبر عقود طويلة من العطاء الفني.

واختتمت النقابة بيانها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن أعماله ستظل شاهدة على مسيرته الكبيرة ومكانته الراسخة في قلوب جمهوره وزملائه.