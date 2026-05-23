مفاجآت في عالم السيارات.. قيادة جيب ورام دون لمس الدريكسيون قريبا

يواجه قطاع صناعة السيارات العالمية حالةً من الجدل المستمر والنقاشات الحادة حول مدى جاهزية وموثوقية تكنولوجيات القيادة الذاتية، ومدى سلامة اعتمادها على نطاق تجاري واسع في الشوارع العامة؛ إذ يرى قطاع واسع من المستهلكين والخبراء أن هذه الأنظمة لا تزال بحاجة إلى سنوات طويلة من التطوير لتبلغ مرحلة الأمان الكامل والاستقلالية التامة.

ورغم تلك التحفظات، أقدمت مجموعة ستيلانتيس العالمية على خطوة استراتيجية جريئة تستهدف نقل طرازات جيب ورام إلى عصر التنقل الذكي، عبر إبرام شراكة تكنولوجية موسعة تنهي الاعتماد الحصري على العنصر البشري في توجيه المركبات.

تحالف برمجى لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصات الدفع الرباعي الشاحنات

أعلنت مجموعة ستيلانتيس، المالك الرسمي لعلامات جيب ورام ودودج، عن توقيع اتفاقية تعاون تقني مع شركة وايف البريطانية الرائدة في تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي الموجهة لقيادة المركبات.

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج نظام السائق الذكي المتطور التابع للشركة البريطانية ضمن منصة ستيلانتيس الرقمية المخصصة للقيادة الذاتية، مما يسمح بتقديم نظام قيادة آلي متكامل خاضع للإشراف البشري، يتيح للسائقين رفع أيديهم عن عجلة القيادة تمامًا والاعتماد على الرؤية الحاسوبية الخالصة لإدارة الرحلات اليومية.

توفير ميزة القيادة الذاتية من الباب إلى الباب في المدن والطرقات السريعة

تتميز التكنولوجيا البرمجية الجديدة بقدرتها على توفير تجربة قيادة آلية مرنة من الباب إلى الباب، مما يعني أن النظام لن يكون مقتصرًا على خطوط السير المستقيمة في الطرقات السريعة المفتوحة فحسب، بل سيمتد ليعمل بكفاءة داخل البيئات الحضرية المعقدة وشوارع المدن المزدحمة التي تحتوي على تقاطعات وإشارات مرور ومشاة.

ويعتمد النظام على خوارزميات التعلم الآلي الشامل التي تحاكي السلوك البشري الطبيعي في اتخاذ القرارات والتعامل مع المفاجآت المرورية، دون الحاجة للاعتماد على الخرائط الرقمية عالية الدقة مسبقة الصنع.

خطط الطرح التجاري وبناء تحالفات دولية لنقل الركاب بحلول الأعوام المقبلة

تخطط المجموعة العملاقة لبدء الإدراج الفعلي والتجاري لهذه التجهيزات الذكية في طرازات جيب ورام المخصصة لأسواق أمريكا الشمالية أولاً، تمهيدًا لتوسيع نطاقها دوليًا وشحنها إلى صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن شركة وايف تمتلك تحالفات موازية مع عمالقة آخرين مثل شركة نيسان اليابانية لتطوير تكنولوجيات القيادة الآلية الموجهة للإنتاج التجاري الضخم، بالإضافة إلى تعاونها مع شركة أوبر لإطلاق أساطيل من سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل ونقل الركاب في مدن عالمية كبرى مثل لندن وطوكيو.