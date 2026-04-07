اتصالات النواب تكشف تفاصيل قانون حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة في مجلس النواب.

وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، أن وشهدت الجلسة مشاركة فعالة من اتحاد طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية، حيث عرض الطلاب تجاربهم في التعامل مع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

تابع أن شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وممثلي الاتحادات الطلابية من المدارس والجامعات.