يوسف الشريف: أخصص جزءا من وقتي بعيدا عن الهاتف ومصادر الإزعاج

أكد الفنان يوسف الشريف، أنه يشتاق لزمن الصحف الورقية، مشيرًا إلى متعة قراءة الأخبار يوميًا مع فنجان القهوة، مقارنةً بما يقدمه الهاتف من متابعة سريعة لا تضاهي الشعور نفسه.

وقال يوسف الشريف، خلال لقاء له لبرنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "دي أم سي "، أنه قلل من استهلاك المنبهات بعد تعرضه لمشكلة صحية، لافتًا إلى أن القهوة تبقى جزءًا من طقوسه اليومية.



وتابع أنه يخصص جزءًا من يومه للجلوس بمفرده بعيدًا عن الهاتف ومصادر الإزعاج، واصفًا هذه العادة بأنها أصبحت جزءًا أساسيًا من حياته اليومية، ويفضل ممارستها عند الغروب لما تمنحه من هدوء وفرصة للتأمل العميق.