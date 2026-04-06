يوسف الشريف: الارتجال أقلقني في البداية.. وروح الفريق سر نجاح فن الحرب

تحدث الفنان يوسف الشريف عن تجربته مع نجوم الكوميديا الشباب، في مسلسل “فن الحرب”، مؤكدًا أنه شعر في البداية بشيء من التردد بسبب اعتماد هذا النوع من الأعمال على الارتجال، وهو ما يختلف عن أسلوبه المعتاد، لكنه سرعان ما تأقلم وشاركهم بناء المواقف الكوميدية وتبادل الإفيهات.

وقال يوسف الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التعلم المستمر من زملائه يمثل أحد أهم عناصر تطوره، مؤكدًا أن قوة فريق العمل وروح التعاون بينهم كانتا عاملًا رئيسيًا في خروج العمل بصورة مميزة حازت إعجاب الجمهور.

وتابع أنه يعتز بالعمل إلى جانب فنانين كبار، في مقدمتهم كمال أبو رية، مؤكدًا حرصه على الاستفادة من خبراتهم، كما أشاد بأداء ريم مصطفى وشيري عادل، مؤكدا أنه كان هناك حالة من التناغم التي جمعت فريق العمل.