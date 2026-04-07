درة: كنت أتمنى أكون فاتن حمامة وسعاد حسني ونادية لطفي

أكدت الفنانة درة أن دورها كالمعلمة فاتن الديناري في مسلسل علي كلاي كان تجربة مميزة، مؤكدة أنها تحرص على تقديم أدوار غير مكررة وتقديم الشخصيات بقوة وحنان، مشيرة إلى حرصها على أن تكفر شخصيتها عن ذنوبها في ختام المسلسل.

وقالت الفنان درة، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنها نجحت في بعض الأدوار ولم تحقق التوفيق في أخرى، مؤكدة أنها تعلمت كثيرًا من العمل مع مخرجين كبار، مثل كاملة أبو ذكري في سجن النسا. وأشارت إلى أن أكثر ما تخافه هو المرض والوحدة، وأن حساسيتها جزء من شخصيتها.

كما أعربت عن إعجابها بفنانات الزمن الجميل، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون مثل فاتن حمامة أو سعاد حسني، وأعربت عن حبها لنادية لطفي واهتمامها بالقضايا الإنسانية.