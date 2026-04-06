درة: حزنت على وفاة والدي وتعرضت للإجهاض مرتين وأتمنى ربنا يرزقني بالأطفال

تحدثت الفنانة درة، عن وفاة والدها، وأكدت أنه حزنت جدا علي فراقه وافتقده كثيرا وهو شخصية قوية وافتقده في حياتي واشعر كثيرا اني في امس الحاجة اليه وبخاصة للبنت ، وشعرت بالوحدة بعد فراقه ، وحاليا زوجي هو السند وهو الزوج والحبيب والاب لي.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه احاول ان اخفي مشاعري وألا اظهر ضعفي وانا طوال حياتي كتومة ، وانا لا أجامل علي حساب نفسي ، التردد صفة تلازمني واحرص علي البعد عن المواجهة ، واحب الهدوء في حياتي

وأشارت إلى أنه تعرضت لتجربة صعبة، وهي الإجهاض مرتين، مؤكدة أنه لم اتحدث في الاعلام عن هذا الامر ولكني تكلمت مع صديق وهذا الأمر إرادة من ربنا وسبب لي الم كبير وتجربة صعبة ، ولا احب ان أستفيض في الحديث عن هذا الامر وهو امر شخصي ولدي شعور ورغبة في الأمومة واتمني ربنا يرزقني بالأطفال.

وعن اسباب غيابها عن الشاشة اجابت ظروفة صعبة خارجة عن إرادتي ، واحب عرض اعمالي الدرامية في رمضان ولكن حاليا النجاح مستمر طوال العام والمهم العمل الجيد ، واتمني ان اقدم دور وشخصيات تاريخيّة مثل شجرة الدر ، او في العصر الحاضر اقدم ادوار جاسوسية ، واصعب دور فاتن الديناري بمسلسل علي كلاي ، ودوري ايضا في سجن النسا.

وعن أعمالي القادمة هناك عمل تم تصويره مع يسرا وماجد المصري " الست لما " ولكنه لم يعرض ، وهناك مسلسل الذنب مع هاني سلامة وماجد المصري ولم يعرض حتي الان وهناك مسلسل إثبات نسب اعتز جدا بدوري به ، وفي المستقبل هناك مسلسل مع المخرج والممثل محمد سامي والفنانة يسرا ، وهو عمل جديد ومختلف ويسرا من اجمل وأفضل الممثلات ولها مكانة في قلبي ، وتمنيت ان اكون مشاركة بمسلسل " صحاب الأرض" وهي قضيتنا ولابد ان نتحدث عنها حتي يعرف عنها الاجيال عن القضية الفلسطينية

وعقب الإعلامي عمرو الليثي العودة كانت رائعة بعد غياب عن الشاشة مشيدا بتجربتها وإنتاج فيلم وثائقي عن فلسطين ومعاناة الشعب هناك ، ووجه التحية لها كاعلامي وكرئيس لاتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي ، واجابت انها اخرجت هذا الفيلم ونال اشادة كبيرة بمهرجان القاهرة السبنمائي