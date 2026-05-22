محافظات

التحفظ على سيارة خالفت القوانين البيئية بالغردقة

ابراهيم جادالله

تمكنت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر من ضبط إحدى السيارات أثناء قيامها بإلقاء المخلفات والرتش في غير الأماكن المخصصة لذلك، في مخالفة صريحة للقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها داخل مدينة الغردقة.

وعلى الفور، جرى التحفظ على السيارة المخالفة وإيداعها داخل جراج مجلس مدينة الغردقة، تنفيذًا لقرار الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر رقم 150 لسنة 2025، والذي ينص على اتخاذ إجراءات وعقوبات حاسمة ضد المركبات التي تتسبب في تشويه المظهر الحضاري أو تلقي بالمخلفات خارج المقالب العمومية المعتمدة.

وأكد مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ، وضمن خطة المحافظة للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمدينة السياحية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به مفتشو وموظفو الإدارة، الذين يواصلون جهودهم الميدانية بشكل مستمر لرصد أي مخالفات أو تجاوزات بيئية.

وأشار إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس النظافة العامة أو تضر بالبيئة، خاصة في مدينة سياحية بحجم الغردقة، التي تتطلب الحفاظ على صورتها الحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وناشدت محافظة البحر الأحمر جميع السائقين وأصحاب الشركات والمنشآت الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخلص من المخلفات، والتوجه إلى الأماكن المخصصة والمعتمدة لذلك، تفاديًا للتعرض للعقوبات القانونية والغرامات المالية أو التحفظ على المركبات المخالفة.

زيت الفرامل
