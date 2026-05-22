هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن واقعة على بعد 98 ميلاً قرب سقطرى باليمن

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، يوم الجمعة أن عن تلقيها بلاغ من سفينة قرب سواحل سقطرى في اليمن، حيث أكدت اقتراب زورق صغير على متنه 5 أشخاص.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية، أن السفينة أطلقت أعيرة تحذيرية نحو الزورق مما أجبره على تغيير مساره، على بعد 92 ميلا بحريا قبالة سقطرى في اليمن.

وقبل يومين، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة الحوثي تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز “إم كيو-9 ريبر” في مديرية الوادي بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وذكرت سائل الإعلام أن مدينة مأرب شهدت، مساء الأحد، انفجارات عنيفة هزت الأجواء عقب استهداف الطائرة المسيّرة وإسقاطها في المنطقة.

ونقلت منصة “ديفانس لاين” عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة في سماء المدينة، تزامنًا مع رصد إطلاق صاروخ دفاع جوي من منطقة صرواح غربي مأرب، أعقبه انفجاران متتاليان في الجو، في حين تعد صرواح وسلسلة جبال هيلان من أبرز المناطق التي يعتقد أنها تضم منظومات دفاع جوي تابعة للحوثيين وتُستخدم في استهداف هذا النوع من الطائرات.