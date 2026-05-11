اليمن.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 بمواجهات بين قوات "الانتقالي" و"أنصار الله"

قتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون في مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وحركة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني بأن "مواجهات اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين اللواء الثالث مشاة وقوات تابعة لجماعة "أنصار الله" في جبهة الحَّد بمديرية يافِّع، إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية، في الجبهة الحدودية مع محافظة البيضاء".

وأضاف أن اللواء الثالث مشاة تمكن من صد هجوم "أنصار الله"، بعد قتال استمر زهاء ساعة، أوقع 6 جرحى من قوات اللواء بعضهم بإصابات بليغة، فيما قُتل ثلاثة مهاجمين على الأقل وأصيب 4 آخرون في صفوف الجماعة، وأُعطبت عربة مدرعة تابعة لها.

وذكر المصدر أن محور يافِّع القتالي في قوات المجلس الانتقالي، عزز مواقعه في جبهة الحّد على خلفية المواجهات مع "أنصار الله".

وجاءت المواجهات في محافظة لحج التي يبعد مركزها مدينة الحُوطة عن العاصمة المؤقتة عدن نحو 60 كيلو مترا، بعد أيام من قتال مماثل بين قوات المجلس الانتقالي وجماعة "انصار الله"، يوم الجمعة الماضي، في محافظة الضَالِع، أسفر عن سقوط 6 قتلى و8 مصابين من الجانبين.