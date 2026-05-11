فرنسا تبرم صفقات مع كينيا بنحو مليار دولار

وقعت فرنسا اتفاقيات مع كينيا تزيد قيمتها عن مليار دولار، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعميق العلاقات في شرق إفريقيا.

وذكرت مجلة "بيزنس إنسايدر أفريكا" أنه تم توقيع الاتفاقيات خلال لقاءات ثنائية عُقدت في مقر الرئاسة في نيروبي، بعد وقت قصير من وصول ماكرون إلى العاصمة الكينية أمس الأحد.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الكيني ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين، موساليا مودافادي، إن كينيا وفرنسا أبرمتا 11 اتفاقية تعاون تشمل مجالات النقل والبنية التحتية والشؤون البحرية والتنمية الاقتصادية.

ويستهدف جزء كبير من هذه الاتفاقيات تحديث نظام السكك الحديدية للركاب في نيروبي وتوسيع نطاق التنقل الحضري.

ووقعت الدولتان أيضًا إعلان نوايا للتعاون في مجال تنمية الاقتصاد الأزرق والنمو الساحلي المستدام.