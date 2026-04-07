عاطف سالم: قادة إسرائيل بينظموا مؤتمرات للهجوم على مصر.. وبيقولوا الحرب اللي جاية معانا

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن العدو الأول لإسرائيل إيران، باعتبار أن طهران ترى تل أبيب ورم سرطاني في المنطقة يجب إزالته، وهذا الفكر الموجود عند الإسرائيليين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إسرائيل معارضة وحكومة متفقين على تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا: "بيعملوا مؤتمرات في الكنيست يقولك مثلاً الجار الجنوبي واقع أمني متغير، اتعمل في الكنيست ويحضر 600 واحد من القادة وأعضاء كنيست وأكاديميين وناس كتير تتكلم إن مصر، بتبني منشآت عسكرية".

وأضاف: "يطلع مندوبهم داني دانون في الأمم المتحدة يقول مصر بتاخد سلاح كتير ليه؟ أو يطلع وزير خارجيتهم جدعون ساعر وحتي نتنياهو، وكل واحد بيتكلم شوية عن مصر، يطلع يتعمل مؤتمر في إسرائيل ويهاجموا مصر هجوم عنيف، ويقولوا الحرب اللي جاية تبقى على مصر".

وتابع: "مصر دولة عقيدتها الأساسية هي السلام، وهو خيار استراتيجي، أنا سمعت من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، قال مش عايزين مشاكل مع مصر، ده الكلام ده بالنص كده، هما خايفين من مصر".

واختتم: "الأمريكان مدركين هذا الكلام، ومصر ميزان الاستقرار في المنطقة ، وأي خلل هيحصل هيأثر على المنطقة كلها، فمصر هي الرمانة الأساسية اللي بتدير المنطقة دي كلها، ولازم الكل ينتبه".