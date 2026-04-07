الوحش الكوري.. ماذا تقدم كيا تاسمان X-Pro Plus 2026؟

تقدم كيا الكورية الجنوبية سيارتها تاسمان X-Pro Plus 2026، كواحدة من أبرز إصدارات فئة البيك أب متعددة الاستخدامات، حيث تجمع السيارة بين التصميم الرياضي والتجهيزات الفنية المتقدمة، مع عدد من التقنيات الذكية التي تعزز الأداء والسلامة.

تصميم وقياسات كيا تاسمان

تأتي كيا تاسمان X-Pro Plus بطول 5,410 مم وعرض 1,930 مم وارتفاع 1,920 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,270 مم، وتم تجهيز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية LED، في حين ترتكز العجلات الأمامية والخلفية على مقاس 17 بوصة.

محركات وأداء كيا تاسمان

يتوفر الطراز بفئتين أساسيتين، الأولى بمحرك ديزل تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر، يولد 210 حصان وعزم دوران 440 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، ونظام دفع رباعي 4WD، قادر على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 10.4 ثوانٍ.

وتأتي كيا تاسمان بمحرك آخر بنزين تيربو سعة 2.5 لتر، بقوة 281 حصانًا وعزم دوران 422 نيوتن متر، لتصل إلى سرعة 100 كم/س في 8.5 ثانية، مع سرعة قصوى محددة عند 185 كم/س، سعة خزان الوقود في كلا الفئتين تصل إلى 80 لتر.

كيا تاسمان ووسائل الحماية

تجهز تاسمان X-Pro Plus بـ 6 وسائد هوائية موزعة على الأمام والجانبين والستائر الجانبية؛ لتعزيز الحماية الشاملة، وتشمل أنظمة الأمان مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوى الكبح، التحكم في قوى الجر، نظام الثبات الإلكتروني، حساسات ركن وكاميرات محيطية، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار.

تجهيزات كيا تاسمان

تأتي المقصورة الداخلية بمقود مُدفأ متعدد الوظائف من الجلد الصناعي، مع شاشة معلومات وترفيه 12 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي 8 سماعات من Harman Kardon، وشاشة عدادات بنفس القياس، بالإضافة إلى عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، كما توفر السيارة وسائل الراحة مثل نظام تكييف متقدم ومساحات واسعة للركاب.