وحش التسارع.. شيفروليه كورفيت Z06 E-Ray 3LZ بقدرات مذهلة| صور

تقدم شيفروليه طراز Chevrolet Corvette Z06 E-Ray 3LZ كواحد من أبرز الإصدارات التي تجمع بين الطابع الرياضي التقليدي والتقنيات الحديثة، مع باقة كبيرة من التجهيزات تمنحها قدرة عالية من التسارع والانطلاق.

تصميم وأبعاد السيارة

تأتي السيارة بعجلات أمامية قياسها 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، بينما يبلغ طول السيارة الاجمالي 4,632 مم، مع عرض يصل إلى 1,933 مم وارتفاع منخفض عند 1,215 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,723 مم، ووزن كلي 1,910 كجم، كما تأتي بإضاءة أمامية وخلفية بتقنيةLED .

أداء ومحرك شيفروليه كورفيت Z06 E-Ray 3LZ

تعتمد سيارة شيفروليه كورفيت على نظام يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي ضمن منظومة هجينة متطورة، ويأتي المحرك الرئيسي من نوع V8 بسعة 6.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 495 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 637 نيوتن متر.

ويضيف المحرك الكهربائي قوة إضافية تبلغ 160 حصانًا، وتصل القوة الإجمالية إلى 655 حصانًا، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي.

تسارع شيفروليه كورفيت Z06 E-Ray 3LZ

تقدم شيفروليه كورفيت أرقامًا قوية في التسارع، حيث يمكنها الانطلاق من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط، ما يضعها ضمن أسرع السيارات في فئتها، وتحقق معدلات استهلاك للوقود تصل إلى 10 كم لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات السيارة

تزود السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة التي تتناسب مع طبيعتها الرياضية، حيث تشمل حساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، كما تضم نظام تثبيت السرعة، وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في الحالات الطارئة.

وتدعم هذه الأنظمة تقنيات الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه بحركة المرور الخلفية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، مع وسائد هوائية أمامية وجانبية لتعزيز الحماية.

تأتي السيارة بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومقاعد كهربائية، كما تضم شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بحجم 12 بوصة، ونظام عرض على الزجاج الأمامي، نظام صوتي من Bose مكون من 14 سماعة.