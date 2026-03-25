شيفروليه كورفيت جراند سبورت تظهر لأول مرة

أعلنت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026، وتنتمي كورفيت جراند سبورت لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

مواصفات شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، رفارف منفوخة تستوعب إطارات أعرض لتحسين التماسك، وبها عجلات سوداء رياضية تحاكي إرث الجيل السابع C7، وبها ملاقط مكابح حمراء تعكس الطابع الهجومي، وبها فتحات تهوية أكبر في المقدمة، وجناح خلفي مدمج يضمن ثبات السيارة عند السرعات العالية، وبها جلود فاخرة، وتطعيمات ألياف الكربون، وبها نظام ترفيهي من شيفروليه، وشاشة عرض رأسية (Head-up Display) تظهر السرعة بالكيلومتر ونظام الملاحة .

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

محرك شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6700 سي سي، وتنتج قوة 550 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 310 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 70 لتر .

تاريخ شركة شيفروليه في صناعة السيارات

تأسست شركة شيفروليه عام 1911 في ديترويت على يد لويس شيفروليه وويليام ديورانت، لتصبح سريعاً ركيزة أساسية في شركة جنرال موتورز.

شيفروليه كورفيت جراند سبورت موديل 2026

اشتهرت بتقديم سيارات موثوقة وعملية بأسعار منافسة، وأنتجت طرازات أيقونية مثل كورفيت وكامارو، وتطورت لتكون واحدة من أكبر العلامات التجارية للسيارات عالمياً بإنتاج سنوي ضخم ومجموعة واسعة من السيارات والشاحنات.

وجدير بالذكر ان شيفروليه تنتج سيارات سيدان، وسيارات دفع رباعي، وشاحنات، وسيارات رياضية، وتعرف بتقديم قيمة عالية مقابل سعر منطقي، وتباع سيارات شيفورليه في أكثر من 115 دولة.