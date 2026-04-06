بأقل سعر للزيرو.. مواصفات كيا بيجاس 2026 في السعودية

تعتبر كيا بيجاس من أرخص سيارات العلامة الكورية المطروحة في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، حيث تأتي بهيئة سيدان مدمجة مع مجموعة من التجهيزات العملية، إلى جانب السعر الاقتصادي.

أبعاد وتصميم كيا بيجاس

تعتمد كيا بيجاس على تصميم خارجي من عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها نحو 4.3 متر، مع عرض يصل إلى 1.7 متر وارتفاع 1.46 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.57 متر، وتأتي السيارة بخلوص أرضي يبلغ 150 مم، ووزن إجمالي يبلغ 1041 كجم، مع عجلات قياس 14 بوصة.

محرك كيا بيجاس 2026

تعتمد كيا بيجاس 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر، يولد قوة تبلغ 95 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 132 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، يعمل بنظام الدفع الأمامي، ومعدل استهلاك وقود يبلغ نحو 17.8 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 43 لترًا.

تجهيزات كيا بيجاس 2026

تقدم السيارة بوسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تتضمن أنظمة مساعدة مثل التحكم في الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وحساسات خلفية للركن وكاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل الاصطفاف.

وتقدم بيجاس مجموعة من التجهيزات الداخلية، حيث زودت بمكيف هواء ونظام معلومات وترفيه بشاشة قياس 7 بوصة يدعم الوظائف الأساسية، إلى جانب نظام صوتي مدمج، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نوافذ كهربائية ونظام قفل مركزي للأبواب.

سعر كيا بيجاس موديل 2026

تقدم كيا بيجاس موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 58,288 ريال.