مواجهة حاسمة بالدوري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبايرن ميونخ
ريال مدريد وبايرن ميونخ
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية على مختلف الأصعدة، سواء في البطولات الأوروبية الكبرى أو الدوريات العربية، حيث تترقب الجماهير مباريات من العيار الثقيل يتصدرها الصدام المرتقب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مواجهات مهمة في الدوري المصري والقطري.

قمة أوروبية منتظرة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، في لقاء يُنتظر أن يكون مليئًا بالإثارة والندية نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة.

كما يشهد نفس التوقيت مواجهة قوية أخرى بين سبورتنج لشبونة وآرسنال، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل.

المواعيد والقنوات الناقلة:
    •    ريال مدريد × بايرن ميونخ – الساعة 9 مساءً – beIN Sports HD 1
    •    سبورتنج لشبونة × آرسنال – الساعة 9 مساءً – beIN Sports HD 2

منافسات قوية في الدوري المصري

على الصعيد المحلي، تستكمل مباريات الدوري المصري الممتاز وسط منافسة محتدمة بين الأندية، حيث يلتقي سموحة مع إنبي في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث.

وفي مباراة أخرى مرتقبة، يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي، في لقاء قوي بالنظر إلى طموحات الفريقين.

المواعيد والقنوات الناقلة:
    •    سموحة × إنبي – الساعة 5 مساءً – ON Sport 1
    •    سيراميكا × الأهلي – الساعة 8 مساءً – ON Sport 1

مواجهات الدوري القطري

وفي الدوري القطري، تقام مباراتان مهمتان، حيث يلتقي الشمال مع قطر، بينما يواجه العربي فريق السيلية في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق الفوز.

المواعيد والقنوات الناقلة:
    •    الشمال × قطر – الساعة 5:30 مساءً – الكأس القطرية 1
    •    العربي × السيلية – الساعة 7:30 مساءً – الكأس القطرية 1

