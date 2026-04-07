قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وفر الرصيد..كيف تظبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

وفاء نور الدين

ضبط الوقت والتاريخ في عداد  الكهرباء مسبوق الدفع هام جدا لان هذه الخطوة  توفر في رصيد العداد  وتحميك من إنقطاع الكهرباء. 

فإذا  لاحظت ان وقت وتاريخ  العداد غير صحيح ، قد يؤثر ذلك  على حساب الشرائح وبالتالي استهلاك كبير في الرصيد 

ويستعرض صدى البلد لقرائه كيفية ضبط التاريخ والوقت بالعداد هي عن طريق 

كيفية ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء 

1- عن طريق مركز الشحن (شركة الكهرباء):

- عند شحن  الكارت من مقر الشركة، أطلب من الموظف "تحديث بيانات العداد" على الكارت.

- سيتم برمجة الكارت بالوقت والتاريخ الصحيحين.

-  ضع الكارت في العداد.. ستظهر لك رسالة "مقبول" أو "تم التحديث"، و سيت تحديث العداد  تلقائياً.

2- عن طريق الموبايل (خاصية NFC):
اذا تم الشحن  من تطبيقات (سهل Sahl، كهرباء خالص، أو My Fawry):

- تأكد إن خاصية الـ NFC تعمل في موبايلك.

- أثناء عملية الشحن، التطبيق يرسل أوامر تحديث الوقت للعداد آلياً.

- بعد الانتهاء من الشحن ، ضع الكارت في العداد فوراً ليتم  التحديث.

 نصيحة هامة قبل شحن كارت عداد الكهرباء


ضع  الكارت في العداد الأول قبل الشحن  ( الكارت يقرأ حالة العداد الحالية)، وبعد الشحن والتحديث ضعه في العداد مرة ثانية.
ليتم تحديث الوقت والتاريخ 

فائدة ضبط الوقت والتاريخ بعداد الكهرباء


١  - العداد مبرمج كي لايفصل الكهرباء عند نفاذ الرصيد (من 5 مساءً لـ 10 صباحاً) وفي أيام الجمعة العطلات، فإذا كان الوقت غير صحيح يفصل في الأوقات غير المناسبة 


2- الرجوع للشريحة الأولى : العداد يرجع آلياً للشريحة الأولى  وهي الاقل في السعر  أول كل شهر الساعة 12 ليلا . فإذا كان  التاريخ غير صحيح ، ستظل تحاسب تحاسب على  شريحة الأعلى وبذلك ينفذ الرصيد سريعا 


3- حساب الاستهلاك  التاريخ الصحيح  بيضمن إن "خصم فرق الشريحة" و"رسوم خدمة العملاء" تتم في ميعادها 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

