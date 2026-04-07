قتيل ومصابون.. انفجار ضخم أسفل جسر الأمريكيتين في بنما

أفادت سلطات بنما بوقوع انفجار ضخم أسفل جسر الأمريكيتين عند مدخل المحيط الهادئ لقناة بنما، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.

وذكرت سلطات بنما أن الانفجار وقع في 3 صهاريج لتخزين الوقود بمنشأة "بالبو" النفطية بمنطقة "لا بوكا"، وأنها أغلقت الجسر مؤقتاً كإجراء احترازي، فيما فُتح تحقيق لتحديد سبب الحادث والمسؤولين عنه.





و قالت وزارة الأشغال البنمية على موقعها الإلكتروني، إن إغلاق الجسر جاء لإجراء فحص هيكلي شامل وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وتصاعدت ألسنة اللهب فوق الطريق بينما حاول السائقون الفرار من النيران، في مشهد مرعب وثقته كاميرات المراقبة، وسط تقارير عن تآكل "جسر الأمريكتين".

ودعا الرئيس خوسيه راوول مولينو عبر حسابه على منصة "إكس"، الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى مرونة مع العاملين في ظل صعوبة التنقل، مؤكدًا السعي لاستعادة الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

ويعدّ "جسر الأمريكتين" طريقاً حيوياً بطول 1654 متراً، يمر عبر المدخل الباسيفيكي لقناة بنما، ما يجعل تأثير الانفجار على الحركة المرورية كبيراً.