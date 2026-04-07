لحماية الملاحة بمضيق هرمز.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بحريني اليوم

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إنه من المقرر أن يُصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن "حماية الملاحة التجارية" في مضيق هرمز ومحيطه.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن التصويت سيجري في الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت نيويورك (15:00 بتوقيت جرينيتش).

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قال، الأحد، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية"، داعياً المجلس إلى التصويت لصالحه.



