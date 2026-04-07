الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسباب رفض شحن كارت العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 كشف مصدر بالقطاع التجاري لإحدى شركات التوزيع  أنه  مع تطبيق التعريفة الجديدة لعام 2026، بدأت تظهر بعض التحديات التقنية عند شحن كارت العداد ، وأشهرها رسائل الخطأ أو رفض العداد للرصيد.

أسباب رفض كارت شحن العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

وتابع المصدر أن سبب رفض الكارت هو 

(تضارب البيانات)
فعداد الكهرباء  مخزن به جدول أسعار (شرائح) سنة 2025،فعند شحن  الكارت بعد الأسعار الجديدة  ووضعه في  العداد يكتشف "تضارب"  بين الأسعار القديمة والجديدة، فبيرفض العملية لحماية رصيدك من الحساب الخاطئ.


ولحل هذا الخطأ عند الشحن من الشركة أو عبر الموبايل، يتم تحميل الكارت بـ "نبضة تحديث". وظيفة هذه النبضة هي إعادة برمجة العداد داخلياً ليتوافق مع شرائح 2026 قبل تنزيل الرصيد المالي.

 الخطوات الصحيحة للشحن 


1- ضع الكارت في العداد وهو "فارغ" (قبل الشحن) أو فور العودة من عملية الشحن.


2-الانتظار حتى يقرأ العداد "نبضة التحديث".. يجب أن تظهر كلمة Good أو Accept. هذا يعني أن العداد اعتمد نظام أسعار 2026 بنجاح.


3- بعد ذلك  يقوم العداد بخصم القيمة وتحديث "سعر الكيلو وات" فوراً وبدء شحن الرصيد الفعلي.


ونصح المصدر المشترك في حال  واجه رسالة الخطأ Err-0204 (خطأ في الإعدادات)،  بادخال الكارت وهو فارغ أولاً ليقبل التحديث البرمجي قبل الشحن، لافتا إلى أهمية  تطابق الوقت والتاريخ في العداد مع الوقت الفعلي قبل وضع الكارت، لانه إذا كان تاريخ العداد متأخراً (مثلاً لا يزال يقرأ الأسعار القديمة )، قد يرفض نبضة التحديث. في هذه الحالة، أطلب من الفني "ضبط الوقت" أولاً لضمان مزامنة البيانات بنجاح.

 ونصح المصدر المشتركين  لضمان نجاح التحديث بشكل سليم وتجنب رفض العداد للشحنة، يجب الشحن إما من خلال مقر شركة الكهرباء أو عبر تطبيقات الموبايل الرسمية (عبر خاصية NFC). هذه الوسائل تضمن تحميل "نبضة التحديث" كاملة على الكارت لضمان مزامنة العداد مع النظام الجديد لعام 2026 من أول محاولة.

شيرى اريزو 5
