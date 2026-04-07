بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏‏الأزمة الأخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏‏السيارات إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر.‏

وتأتي أرخص سيارة لـ شيري هى اريزو 5 موديل 2026، والتي تحصل علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.56 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تمتلك سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف.

بالاضافة الي مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب .

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ‏ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-‏ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية ‏للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل ‏EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام ‏إيموبليزر ضد السرقة .‏

أما سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026، أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر، فياتي كالتالي :

- الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه