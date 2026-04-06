منها كورولا وشيري أريزو.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري

شهد السوق المصري خلال الأيام الماضية، موجة من الزيادات السعرية لعدد كبير من الإصدارات، منها سيارة كايي X7 التي ارتفع سعرها حوالي 50 ألف جنيه، وزيادة أخرى بقيمة 100 ألف جنيه للسيارة كيا سيلتوس.

بينما ارتفع سعر سيارة DFSK 600 بحوالي 70 ألف جنيه، وزيادة أخرى للسيارة شيري أريزو 5 والتي تبدأ أسعارها من 720 ألف جنيه للفئة الأولى، وصولًا إلى زيادات سعرية للسيارة تويوتا كورولا بلغت 130 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1.280.000 جنيه و 1.630.000 جنيه.

كايي x7

كايي x7

زودت السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع سعر يبلغ 1.445.000 جنيه.

كيا سيلتوس

كيا سيلتوس

تأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصانًا، وعزم دوران 145 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيك IVT، بالإضافة إلى محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، و247 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار مزدوج القابض DCT ، وتبدأ أسعار السيارة من 1,349,900 جنيه وصولًا إلى 1,624,900 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تأتي الفئة الأولى من شيري أريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار، وآخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 715 ألف جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه.

سيارة DFSK 600

سيارة DFSK 600

زودت دفسك DFSK 600 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 181 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر لكل 100 كم، ويبلغ سعر السيارة نحو مليون و365 ألف جنيه.