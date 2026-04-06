قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعوا له بالشفاء.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
عمرو أديب لرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التلاجات مرعبة.. والأخير يكشف السبب
تحذير عاجل من التعليم بشأن اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية
منها كورولا وشيري أريزو.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري
إعلام إيراني: قصف محطة كهرباء في مشهد شمال شرق إيران
حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم
استشهاد 12 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
بعد البراءة.. ترحيل البلوجر شاكر محظور للسجن لتنفيذ حكم حبسه في قضية نشر فيديوهات خادشة
بعد وصفه بالمجنون.. ترامب يتجاهل الرد على دعوات تقييم صحته العقلية
أحمد موسى: الأزمات الدولية لم تعد تقتصر تأثيراتها على مناطق النزاع فقط
هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل
أحمد موسى يحذر من أخطر 48 ساعة في أزمة إيران.. ويؤكد: تحركات مصرية مكثفة لاحتواء الأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها كورولا وشيري أريزو.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري

صبري طلبه

شهد السوق المصري خلال الأيام الماضية، موجة من الزيادات السعرية لعدد كبير من الإصدارات، منها سيارة كايي X7 التي ارتفع سعرها حوالي 50 ألف جنيه، وزيادة أخرى بقيمة 100 ألف جنيه للسيارة كيا سيلتوس.

بينما ارتفع سعر سيارة DFSK 600 بحوالي 70 ألف جنيه، وزيادة أخرى للسيارة شيري أريزو 5 والتي تبدأ أسعارها من 720 ألف جنيه للفئة الأولى، وصولًا إلى زيادات سعرية للسيارة تويوتا كورولا بلغت 130 ألف جنيه. 

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1.280.000 جنيه و 1.630.000 جنيه.

زودت السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع سعر يبلغ 1.445.000 جنيه.

تأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصانًا، وعزم دوران 145 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيك IVT، بالإضافة إلى محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانًا، و247 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار مزدوج القابض DCT ، وتبدأ أسعار السيارة من 1,349,900 جنيه وصولًا إلى 1,624,900 جنيه.

تأتي الفئة الأولى من شيري أريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار، وآخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 715 ألف جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه.

زودت دفسك DFSK 600 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 181 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 7.3 لتر لكل 100 كم، ويبلغ سعر السيارة نحو مليون و365 ألف جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سعر الذهب

400 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

ميسي

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

منتخب مصر

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

بالصور

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

بمتوسط مليون جنيه .. أفضل 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد