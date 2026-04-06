هل تسمح حالة عبدالرحمن أبو زهرة بتدخل جراحي في ظل أزمته الصحية؟.. ابنه يوضح

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته، مؤكدًا أنه لا يزال فاقدًا للوعي حتى الآن، وأن حالته الصحية ما زالت مرتبطة بمشكلات الجهاز التنفسي والحاجة إلى التنفس الصناعي.



وأضاف أحمد أبو زهرة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد 2»، أن الحالة لم تشهد أي تحسن منذ دخوله المستشفى، قائلًا إن الأطباء يشتبهون في وجود مشكلة بالرئة، إلا أن الأزمة الأساسية حاليًا تكمن في صعوبة التنفس.

وأوضح أن الفريق الطبي لا يملك في الوقت الراهن خيارات علاجية متعددة، مشيرًا إلى احتمالية وجود ورم، لكن لا يمكن سحب عينة للتشخيص نظرًا لخطورة ذلك على حالته الصحية بسبب تقدمه في السن.

وأشار أحمد أبو زهرة إلى أنه حتى في حال التأكد من وجود ورم، سواء كان حميدًا أو خبيثًا، فلن يتم التدخل الجراحي، لأن الأطباء لن يسمحوا بإجراء أي عملية في ظل حالته الصحية الصعبة.