برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعيد ضبط بوصلة الاقتصاد نحو الإنتاج وخفض الاستيراد

قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحولًا مهمًا في إدارة الملف الاقتصادي، من خلال التركيز على تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم استقرار السوق ويحمي الاقتصاد من تقلبات الخارج.

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ"صدى البد" أن تعزيز الحوافز للقطاع الخاص لا يقتصر فقط على جذب الاستثمارات، بل يمتد ليشمل تشجيع التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن توفير العملة الأجنبية لمستلزمات الإنتاج؛ سيُسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها ورفع معدلات التصدير.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات ضبط التضخم والحفاظ على سعر صرف مرن؛ تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج ملموسة على مستوى توافر السلع وتحسن القوة الشرائية للمواطنين.